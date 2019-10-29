За срыв сроков реализации нацпроектов в Нижегородской области будут увольнять

СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-29T10:15:37+03:00

Это касается как региональных, так и муниципальных властей

Изменить размер текста: A A

За срыв сроков реализации национальный проектов в Нижегородской области будут увольнять. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин на оперативное совещание в правительстве региона.

По его словам, в текущий момент выполнение нацпроектов идет по графику и опасений не вызывает, однако еще многое нужно сделать до конца 2019 года.

- Я будут принимать жесткие кадровые решения, вплоть до увольнения, если будут отставания по срокам. Сейчас от каждого требуются реальные результаты по выполнению задач, которые поставил перед нами глава государства, - заявил Глеб Никитин.

Известно также, что глава региона поручил своему заместителю Евгению Люлину лично проконтролировать работу муниципальных властей, результат работы которых напрямую повлияет на их дальнейшую работу и занимаемую должность.

- Муниципальный уровень власти ближе всего к жителям, и его главы несут персональную ответственность за каждое мероприятие. Руководители должны лично контролировать ход работ на территориях, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU