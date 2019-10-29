СЕГОДНЯ 09:13 2019-10-29T09:13:50+03:00

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Приборы учета начнут производить в Нижегородской области. Об этом сообщает региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства.

Согласно полученным данным, Федеральным и региональным фондами развития промышленности был одобрен займ компании ООО «СИ-АРТ» на общую сумму 24,9 миллиона рублей. Льготная ставка компании оставит 3% годовых на первые три года реализации проекта и 5% на последующие два года. Благодаря заемным средствам будет запущен выпуск трехфазных многофункциональных счетчиков электроэнергии, которые предназначены для объектов энергетики и промышленности, например, на генерирующих станциях и распределительных подстанциях.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, вследствие работы федерального и регионального ФРП было профинансировано более 20 проектов. В частности, в сентябре текущего года в регионе было открыто первое в стране производство порошковой металлургии.

- В Нижегородской области активно проводится работа по привлечению льготных займов на инновационные промышленные проекты в рамках программ ФРП - региональный фонд региона в текущем 2019 году вошел в топ-3 среди фондов субъектов Российской Федерации по своей эффективности, - подчеркнул Глеб Никитин.

Как уточнил министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов, ООО «СИ-АРТ» будет производить трехфазные многофункциональные счетчики, заместив тем самым заместить 25% импорта данной продукции. Общая стоимость данного проекта составляет 50 миллионов рублей, а предполагаемый размер налоговых отчислений в бюджеты -143,9 миллиона рублей. Также на новом производстве будет создано 16 рабочих мест.

- Такая продукция востребована на предприятиях любых отраслей, где требуется автоматизированная интеллектуальная система учета электроэнергии для эксплуатации в сложных климатических условиях, - рассказал Максим Черкасов.

Ранее сообщалось, что производство уникальной продукции начнется на заводе АО «Нижегородский завод 70-летия Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU