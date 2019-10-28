2019-10-28T17:57:24+03:00
Общество

Мокрый снег и заморозки ожидаются в Нижегородской области ночью

Утром прогнозируется туман
Валентин ШАРИКОВ
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Мокрый снег и заморозки ожидаются в Нижегородской области в ночь на 29 октября. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород в понедельник, 28 октября.

Согласно поступившему сообщению, местами в регионе похолодает до -7 в ночные часы, возможны дождь, мокрый снег и сильный ветер. Утром прогнозируется туман.

В Упрдор отметили, что намерены оперативно ликвидировать последствия непогоды и обеспечивать беспрепятственный проезд по сети подведомственных федеральных трасс М-7 «Волга» и Р-158.

- Призываем водителей быть предельно внимательными на дорогах. Выбирайте скоростной режим, соответствующий погодным условиям, не совершайте резких маневров и соблюдайте дистанцию, - говорится в сообщении.

Напомним, что первые заморозки и снег придут в Нижний Новгород и область уже ночью 28 октября.

Сообщалось также, что 28 октября из-за шквалистого ветра в Нижегородской области остались без электричества более 21 тысячи домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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