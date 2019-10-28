2019-10-28T16:29:01+03:00
Общество

«Красное Сормово» оштрафовали за «нормальные» условия труда

Предприятие неверно заключало трудовые договоры с сотрудниками
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

ПАО «Завод «Красное Сормово» оштрафовали за неправильные трудовые договоры. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области в понедельник, 28 октября.

Согласно данным ведомства, предприятие неверно изложило обязательные положения об условиях труда. Вместо критериев «оптимальные», «допустимые», «вредные» или «опасные», в документах они указывались как «нормальные».

-Данный класс не предусмотрен действующим законодательством, - пояснили в госинспекции.

Кроме того, подобные нарушения были выявлены в трудовых договорах с несовершеннолетними работниками, которых на заводе четверо.

В сообщении говорится, что в связи с выявленным уклонением ПАО "Завод "Красное Сормово" от необходимого оформления трудовых отношений, предприятие было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, по факту пожара на судостроительном заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушений требований охраны труда». Происшествие случилось 28 августа 2019 года. Тогда на предприятии произошла вспышка кислорода в замкнутом помещении носового подруливающего устройства сухогруза проекта RSD59.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мокрый снег и заморозки ожидаются в Нижегородской области ночью
БК «Нижний Новгород» сразится с черногорским «Морнар Бар» 29 октября
Более 5 тысяч км разметки нанесли на дороги Нижегородской области
Еще четыре двора благоустроили в Нижнем Новгороде
Более 21 тысячи домов остались без электричества в Нижегородской области
Нижегородская канатная дорога приостановила работу из-за ветра
«Большой этнографический диктант» проведут в Нижегородской области
Седокова, Мот и HammAli&Navai выступят в Нижнем Новгороде за 7 млн рублей
Более пяти килограммов конопли нашли у жителя Арзамаса
Два «лежачих полицейских» появились на улице Народной
11 пожаров произошло в Нижегородской области 27 октября
Полиция поймала пьяного 16-летнего угонщика в Нижегородской области
Движение транспорта на участке проспекта Гагарина ограничат 29 и 31 октября