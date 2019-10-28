«Красное Сормово» оштрафовали за «нормальные» условия труда

СЕГОДНЯ 16:29 2019-10-28T16:29:01+03:00

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ПАО «Завод «Красное Сормово» оштрафовали за неправильные трудовые договоры. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области в понедельник, 28 октября.

Согласно данным ведомства, предприятие неверно изложило обязательные положения об условиях труда. Вместо критериев «оптимальные», «допустимые», «вредные» или «опасные», в документах они указывались как «нормальные».

-Данный класс не предусмотрен действующим законодательством, - пояснили в госинспекции.

Кроме того, подобные нарушения были выявлены в трудовых договорах с несовершеннолетними работниками, которых на заводе четверо.

В сообщении говорится, что в связи с выявленным уклонением ПАО "Завод "Красное Сормово" от необходимого оформления трудовых отношений, предприятие было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, по факту пожара на судостроительном заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушений требований охраны труда». Происшествие случилось 28 августа 2019 года. Тогда на предприятии произошла вспышка кислорода в замкнутом помещении носового подруливающего устройства сухогруза проекта RSD59.

ИСТОЧНИК KP.RU