СЕГОДНЯ 15:47 2019-10-28T15:47:53+03:00

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Еще четыре двора благоустроили в Нижнем Новгороде в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации в понедельник, 28 октября.

Согласно сообщению, отремонтированы были дворовые территории на улицах Васюнина и Бориса Корнилова в Советском районе: в рамках ФКГС были заасфальтированы проезды, сделаны выходы и парковочные карманы.

По словам главаы Советского района Владимира Исаева, эти благоустройство данных объектов было запланировано в 2020 году, однако работы удалось выполнить текущей осенью.

- Подрядчик обещает закончить работы до конца этой недели, - уточнил глава администрации Советского района.

Как уточнила заместитель директора ОАО «Домоуправляющая компания Советского района» Гузель Хисяметдинова, на территории возле домов №№ 7/1, 7/2, 7/3 на улице Васюнина и дома №6/2 на улице Бориса Корнилова в ближайшее время будут также установлены ограждения, лавочки и урны.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что ремонт дворовых территорий Автозаводском районе Нижнего Новгорода завершен на 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU