Более 21 тысячи домов остались без электричества в Нижегородской области
Более 21 тысячи домов остались без электричества в Нижегородской области из-за сильного ветра в понедельник, 28 октября. Глава региона Глеб Никитин дал поручение восстановить подачу электроэнергии в течение суток.
По словам губернатора, уже сегодня, до наступления ночи электроснабжение должно быть восстановлено в детски садах, больницах и школах.
- На объектах, где сильный ветер повредил конструктивные элементы зданий, нужно максимально оперативное провести ремонт. Работа учреждений должна быть восстановлена в нормальном режиме, - заявил Глеб Никитин.
Согласно данным регионального кабмина, по состоянию на 12.30 28 октября без электроснабжения остались порядка 47 тысяч нижегородцев.
Созданием оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды вместе с региональным ГУ МЧС занимается замгубернатора Дмитрий Краснов. Еще один подобный штаб создан министром энергетики и ЖКХ Нижегородской области и представителями ресурсоснабжающих организаций. Контроль над текущей обстановкой также проводится главами муниципалитетов.
- Все коммунальные службы должны работать в усиленном режиме. Необходимо реагировать на все обращения граждан, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, что нижегородская канатная дорога приостановила работу из-за ветра.
Ранее сообщалось, что шквальный ветер бушует в Нижегородской области 28 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU