СЕГОДНЯ 14:55 2019-10-28T14:55:51+03:00

Глава региона Глеб Никитин поручил решить возникнувшую с электричеством проблему за сутки

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Более 21 тысячи домов остались без электричества в Нижегородской области из-за сильного ветра в понедельник, 28 октября. Глава региона Глеб Никитин дал поручение восстановить подачу электроэнергии в течение суток.

По словам губернатора, уже сегодня, до наступления ночи электроснабжение должно быть восстановлено в детски садах, больницах и школах.

- На объектах, где сильный ветер повредил конструктивные элементы зданий, нужно максимально оперативное провести ремонт. Работа учреждений должна быть восстановлена в нормальном режиме, - заявил Глеб Никитин.

Согласно данным регионального кабмина, по состоянию на 12.30 28 октября без электроснабжения остались порядка 47 тысяч нижегородцев.

Созданием оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды вместе с региональным ГУ МЧС занимается замгубернатора Дмитрий Краснов. Еще один подобный штаб создан министром энергетики и ЖКХ Нижегородской области и представителями ресурсоснабжающих организаций. Контроль над текущей обстановкой также проводится главами муниципалитетов.

- Все коммунальные службы должны работать в усиленном режиме. Необходимо реагировать на все обращения граждан, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что нижегородская канатная дорога приостановила работу из-за ветра.

Ранее сообщалось, что шквальный ветер бушует в Нижегородской области 28 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU