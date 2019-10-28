СЕГОДНЯ 13:44 2019-10-28T13:49:16+03:00

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«Большой этнографический диктант» проведут в Нижегородской области в пятницу, 1 ноября. Об этом сообщает региональное министерство образования, науки и молодежной политики.

Согласно сообщению, приуроченная ко Дню народного единства акция пройдет одновременно как во всех регионах страны, так и за рубежом. Организованный Федеральным агентством по делам национальностей и министерством национальной политики Удмуртской Республики этнографический диктант проводится уже в четвертый раз. Так, например, в прошлом году в нем приняло участие более двух тысяч нижегородцев.

В минобразовании отметили, что написать диктант смогут все, кто владеет русским языком. Ограничений по национальности, степени образованности, возрасту, вероисповеданию и гражданству нет.

-Благодаря этому диктанту можно будет оценить уровень этнографической грамотности населения, а также его знаний о проживающих в России народах, – говорится в сообщении.

Известно, что в «контрольной» будет 30 вопросов, 20 из которых являются общими, остальные 10 – региональными. Оцениваться она будет по 100-балльной шкале. Написать этнографический диктант можно будет в филиале государственного инженерно-экономического университета, который находится на улице Горной, 13, в автотранспортный техникуме на Ашхабадской, 13 и пр. Адреса мест проведения акции можно узнать на сайте http://www.miretno.ru/.

Кроме того, с 1 по 4 ноября 2019 года на официальном сайте Большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование.

-Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте организаторов акции 10 ноября, публикация индивидуальных результатов состоится 12 декабря, - уточнили в минобразовании.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область присоединилась к первому всероссийскому химическому диктанту.

ИСТОЧНИК KP.RU