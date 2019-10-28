СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-28T12:33:17+03:00

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Более пяти килограммов конопли нашли у жителя Арзамаса. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Нижегородской области в понедельник, 28 октября.

Как говорится в сообщении, в ходе инициированной сотрудниками отдела наркоконтроля проверки у 36- летнего нижегородца было найдено и изъято содержащее наркотические вещества растение, вес которого составил 5 килограммов 150 граммов.

Известно, что житель Арзамаса хранил запрещенные вещества у себя дома на улице Грибоедова – засушенная конопля лежала в двух мешках и коробке на придворовой территории. Возбуждено уголовное дело по статье «хранение наркотических веществ в крупном размере». Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что более 1,5 килограммов наркотиков пыталась сбыть безработная семейная пара в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU