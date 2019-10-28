СЕГОДНЯ 12:14 2019-10-28T12:14:34+03:00

Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

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Два «лежачих полицейских» появились на улице Народной в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации в понедельник, 28 октября.

Согласно полученной информации, работы по сооружению искусственной неровности на проезжей части после обращения местных жителей к мэру города.

По словам главы Московского района Владимира Кропотина, после выполнения работ по благоустройству улицы Народной, автомобилисты перестали соблюдать скоростной режим на новой дороге.

- Ремонт делали очень давно, В 2018 году. Но возникла другая проблема – автомобилисты стали ездить по новой дороге как по скоростной трассе, - отметил он.

Кропотин добавил, что после завершения работ на проезжей части были установлены соответствующие дорожные знаки.

Как сообщалось ранее, на нижегородских дорогах установят дополнительные камеры фотовидеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU