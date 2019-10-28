11 пожаров произошло в Нижегородской области 27 октября
11 пожаров произошло в Нижегородской области в воскресенье, 27 октября. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
Как говорится в сообщении, три возгорания было зафиксировано в Нижнем Новгороде. Причиной пожаров стали нарушения правил эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, курение и поджоги.
В частности, из-за неправильного монтажа электрооборудования загорелся двухквартирный жилой дом в рабочем поселке. Большое Мурашкино. Сгорели кровля дома и хозяйственная постройка. В результате происшествия пострадала 71-летняя женщина, которая была доставлена с отравлением угарным газом в ГБУЗ НО «Большемурашкинская ЦРБ».
По данным МЧС, два человека погибли на пожаре в доме, который расположен в деревне Шишкино Балахнинского района. Жилое здание и хозяйственная постройка загорелись из-за неправильного использования электрических приборов.
Еще один пожар произошел ранним утром 27 октября на улице Премудрова в Ленинском районе Нижнего Новгорода. В связи с поджогом огонь охватил квартиру на четвертом этаже пятиэтажного дома. Жильцы были эвакуированы, мужчины 1949 года получил отравление продуктами горения и был доставлен в больницу.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре в Нижегородской области 28 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU