2019-10-28T11:37:22+03:00
Происшествия

11 пожаров произошло в Нижегородской области 27 октября

Причиной возгораний стали нарушения правил эксплуатации электрооборудования
Валентин ШАРИКОВ
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11 пожаров произошло в Нижегородской области в воскресенье, 27 октября. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Как говорится в сообщении, три возгорания было зафиксировано в Нижнем Новгороде. Причиной пожаров стали нарушения правил эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, курение и поджоги.

В частности, из-за неправильного монтажа электрооборудования загорелся двухквартирный жилой дом в рабочем поселке. Большое Мурашкино. Сгорели кровля дома и хозяйственная постройка. В результате происшествия пострадала 71-летняя женщина, которая была доставлена с отравлением угарным газом в ГБУЗ НО «Большемурашкинская ЦРБ».

По данным МЧС, два человека погибли на пожаре в доме, который расположен в деревне Шишкино Балахнинского района. Жилое здание и хозяйственная постройка загорелись из-за неправильного использования электрических приборов.

Еще один пожар произошел ранним утром 27 октября на улице Премудрова в Ленинском районе Нижнего Новгорода. В связи с поджогом огонь охватил квартиру на четвертом этаже пятиэтажного дома. Жильцы были эвакуированы, мужчины 1949 года получил отравление продуктами горения и был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре в Нижегородской области 28 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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