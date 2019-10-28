СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-28T10:58:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция поймала пьяного 16-летнего угонщика в Нижегородской области. Об этом сообщает региональное ГУ МФД РФ в понедельник, 28 октября.

Согласно сообщению, 19 октября в правоохранительные органы поступило два заявления об угоне транспортных средств от жителей Уренского района. Со слов потерпевших, один автомобиль преступнику угнать не удалось, так как он врезался на нем во впереди стоящую машину, другой злоумышленник бросил с механическими повреждениям на обочине дороги этого населенного пункта.

По данному факту были возбуждены два уголовных дела по статье «неправомерное завладение транспортным средством без угона». Подозреваемым стал ранее несудимый 16-летний юноша, стоящий на учете комиссии по делам несовершеннолетних за распитие спиртного общественных местах.

Сотрудники полиции выяснили в ходе расследования преступлений, что молодой человек в момент совершения был нетрезв и собирался добраться на угнанных до соседнего поселка. В отношении злоумышленника была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее сообщалось, что пьяный рецидивист угнал машину менеджера проката автомобилей в Дзержинске.

ИСТОЧНИК KP.RU