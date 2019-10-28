СЕГОДНЯ 10:19 2019-10-28T10:19:26+03:00

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Движение транспорта на участке проспекта Гагарина ограничат 29 и 31 октября. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода в понедельник, 28 октября.

Согласно полученной информации, на участке, который протянулся от дома №27 до дома №29 «Д» по проспекту Гагарина, невозможно будет проехать с 7 часов до 22 часов во вторник и в аналогичное время в четверг. Вводимые ограничения связаны с проведением хоккейного матча.

В департаменте транспорта напоминают водителям, что необходимо следовать указаниям установленных дорожных знаков.

- Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными, - говорится в сообщении.

Напомним, что движение транспорта ограничено на участке улицы Зеленодольской в Канавинском районе Нижнего Новгорода до 31 октября. На данной территории проводится ремонт канализации.

Как сообщалось ранее, движение на участке улицы Ковалихинской в Нижегородском районе ограничено до 22.00 11 ноября, так как возле домов №33 и №26 будут проводятся ремонтные работы на инженерных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU