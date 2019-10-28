2019-10-28T10:02:29+03:00
Спорт

ФК «Нижний Новгород» уступил «Нефтехимику» со счетом 0:1

Счет был открыл на 86-й минуте игры
Валентин ШАРИКОВ
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Футбольный клуб «Нижний Новгород» уступил «Нефтехимику» из Нижнекамска со счетом 0:1. Как сообщает пресс-служба клуба, этот матч прошел в Нижнем Новгороде в воскресенье, 27 октября.

Согласно имеющейся информации, единственный гол за весь матч принадлежал полузащитнику «Нефтехимика» Илье Петрову, который забил его во втором тайме, на 86-й минуте игры.

Отмечается также, что встреча двух команд прошла на стадионе «Нижний Новгород». Футбольный матч пришли посмотреть более 5 тысяч 300 болельщиков.

Напомним, что футбольный клуб «Нижний Новгород» победил «Химки» со счетом 1:0 в Нижнем Новгороде 19 октября. Гол принадлежал полузащитнику ФК «Нижний Новгород» Максиму Палиенко, которому удалось забить мяч в ворота соперника на 53-й минуте игры.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 16 октября футбольный клуб «Нижний Новгород» официально объявил об уходе Дмитрия Черышева с поста главного тренера команды. Новым тренером футболистов стал Роберт Евдокимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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