2019-10-27T13:49:54+03:00
Общество

Ярмарки вакансий продолжают работать в Нижегородской области

Жители могут пройти собеседования и проконсультироваться с юристами
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Ярмарки вакансий учебных и рабочих мест будут проводиться в центрах занятости населения Балахнинского, Дальнеконстантиновского, Краснооктябрьского, Шатковского районов, а также городов Дзержинска, Первомайска и Чкаловска в период с 29 октября по 15 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Специалисты центров занятости будут оказывать помощь в поисках работы, расскажут посетителям о ситуации на рынке труда и курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки, а также ознакомят гостей с банком имеющихся вакансий и объяснят, какие услуги оказывает служба занятости населения. На ярмарке вакансий посетители смогут пройти собеседование с работодателями, научиться правильно составлять резюме, а также воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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