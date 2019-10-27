Два человека погибли на пожаре под Балахной

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-27T11:04:04+03:00

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Два человека погибли на пожаре в Балахнинском районе Нижегородской области ранним утром в воскресенье, 27 октября 2019 года. Трагедия произошла в деревне Шишкино, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, сообщение о пожаре в личном жилом доме в деревне Шишкино поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Нижегородской области. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные, однако огонь распространялся слишком быстро. В результате дом с пристроем сгорел дотла. Общая площадь пожара составила 34 квадратных метра.

На месте пожара во время разбора завалов спасатели обнаружили тела двух человек.

- Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области – 15 человек и 5 единиц техники, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU