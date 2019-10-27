Сильный ветер ожидается в Нижегородской области 27 октября

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-27T09:48:18+03:00

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Погода в Нижегородской области продолжает ухудшаться – в воскресенье, 27 октября 2019 года, будет пасмурно и очень ветрено. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжсское УГМС» предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, 27 октября прогнозируется облачная с прояснениями погода. Днем возможны кратковременные дожди. Ветер будет дуть с юго-запада со средней скоростью 5-10 метров в секунду, а отдельные порывы будут достигать скорости 16 метров в секунду. Из-за этого повышается вероятность аварий на объектах ЖКХ.

Зато пока еще будет довольно-таки тепло – до +9…+14 градусов в дневные часы. Теплая, но пасмурная и ветреная погода сохранится и в понедельник, 28 октября 2019 года. А вот со вторника начнется резкое похолодание, и с середины недели начнет выпадать снег.

ИСТОЧНИК KP.RU