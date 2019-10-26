Сотрудники Росгвардии нашли трехлетнего малыша в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 19:15 2019-10-26T19:17:22+03:00

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Сотрудники Росгвардии Артем Силкин и Сергей Цветков разыскали трехлетнего мальчика, который потерялся в Ленинском районе Нижнего Новгорода 24 октября. Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области, старшины отправились на поиски, как только получили приметы ребенка.

Первым делом гвардейцы обследовали прилегающие к месту происшествия улицы. Однако там найти малыша не удалось. Тогда они расширили зону поиска. В итоге отыскать мальчика удалось в физкультурно-оздоровительном комплексе. На нем не было ни царапины. Силкин и Цветков успокоили маленького нижегородца и передали его отцу.

Чуть позже в адрес спасителей поступило благодарственное письмо от родителей ребенка. Они поблагодарили их за отзывчивость и добросовестное отношение к выполнению служебного долга.

ИСТОЧНИК KP.RU