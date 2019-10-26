Минсоцполитики закупит 38 квартир для детей-сирот в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-26T14:41:35+03:00

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В октябре министерством социальной политики Нижегородской области объявлены аукционы на приобретение в черте города Нижнего Новгорода 38 квартир для детей-сирот на вторичном рынке жилья. Начальная максимальная цена контракта составляет 1 900 000 рублей.

Кроме того, в октябре 2019 года планируется повторное объявление аукционов на приобретение еще 16 жилых помещений.

Помещения должны отвечать всем требованиям благоустроенного жилья. Площадь квартиры без учета лоджий и балконов должна составлять не менее 30 квадратных метров.

Закупка жилых помещений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем проведения электронных аукционов. Участвовать в аукционах могут физические и юридические лица.

ИСТОЧНИК KP.RU