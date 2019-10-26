Чиновники вернули участку Волжской поймы статус рекреационной зоны

СЕГОДНЯ 13:19 2019-10-26T13:31:15+03:00

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Комиссия по землепользованию и застройке Нижегородской области одобрили смену зонирования 100 гектаров Волжской поймы около Копосовской дубравы в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба облправительства, решение о возврате участку статуса рекреации чиновники приняли по результатам публичных слушаний. Таким образом удовлетворена просьба заявителя - Комитета защиты Волжской поймы.

Как только глава региона Глеб Никитин подпишет соответствующее постановление, в генплан будут внесены изменения. И больше активистам не придется беспокоиться, что на прилегающей к дубраве территории могут вестись какие-либо строительные работы.

Кроме того, на заседании 25 октября чиновники признали целесообразность изменения зонирования другого участка, также примыкающего к Копосовской дубраве. Речь о территории площадью 35 гектаров. В планах провести публичные слушания, на которых будет обсуждаться дальнейшая судьба этого участка.

ИСТОЧНИК KP.RU