Чиновники вернули участку Волжской поймы статус рекреационной зоны
Комиссия по землепользованию и застройке Нижегородской области одобрили смену зонирования 100 гектаров Волжской поймы около Копосовской дубравы в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
Как сообщает пресс-служба облправительства, решение о возврате участку статуса рекреации чиновники приняли по результатам публичных слушаний. Таким образом удовлетворена просьба заявителя - Комитета защиты Волжской поймы.
Как только глава региона Глеб Никитин подпишет соответствующее постановление, в генплан будут внесены изменения. И больше активистам не придется беспокоиться, что на прилегающей к дубраве территории могут вестись какие-либо строительные работы.
Кроме того, на заседании 25 октября чиновники признали целесообразность изменения зонирования другого участка, также примыкающего к Копосовской дубраве. Речь о территории площадью 35 гектаров. В планах провести публичные слушания, на которых будет обсуждаться дальнейшая судьба этого участка.
ИСТОЧНИК KP.RU