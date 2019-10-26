Цены на пшено и куриное мясо снизились в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 09:23 2019-10-26T09:44:45+03:00

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Картофель, пшено и куриное мясо стали стоить дешевле в Нижегородской области, сообщает региональный минпромразвития.

Так, в период с 14 по 21 октября средняя цена на картофель упала на 5,5 процента (до 12,9 рубля за кило), на куриное мясо - на 1,2 процента (до 129,5 рубля), на пшено - на 2,6 процента (до 71,9 рубля).

Вдобавок ко всему в регионе подешевели яблоки, капуста и свинина.

Напомним, что в сентябре в Нижегородской области отмечалось небольшое падение цен на рыбу, сахар, кондитерские изделия, муку, а также на сезонные овощи и фрукты.

Сообщалось, что, по мнению главы региона Глеба Никитина, антимонопольному ведомству необходимо следить за тем, чтобы цены на товары первой необходимости были адекватные.

- Очевидно, что сезонным бывает не только снижение, но и рост. Очень прошу коллег продолжать держать «руку на пульсе», - заявил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU