Никитин провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению экологии

СЕГОДНЯ 17:58 2019-10-25T17:58:07+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы». Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина в пятницу, 25 октября.

Согласно сообщению, главной темой заседания стала подготовка доклада «Об обеспечении устойчивого управления лесными ресурсами и повышения эффективности лесного комплекса» для заседания Госсовета РФ.

По словам помощника Президента РФ Игоря Левитина, данная тема очень важна и носит межведомственный характер. Руководителю рабочей группы необходимо сделать так, чтобы каждое мнение было услышано. Обычно в подобном докладе собраны все предложения, но на самом заседании Государственного совета обсуждается только два-три важных вопроса, требующих решения главы государства.

Глеб Никитин в свою очередь предложил обсудить ряд дискуссионных вопросов: передача на федеральный уровень лесоустроительных работ, опросы применения биржевых механизмов и правового регулирования создания лесных плантаций, а также вопрос создания правовых механизмов направления тех средств, которые поступают в бюджетную систему Российской Федерации в качестве платы за использование лесов.

- Еще один вопрос волнует все субъекты, которые испытывают проблему недофинансирования мероприятий по охране лесов от пожаров. Также будем обсуждать вопрос нормативного закрепления статуса «малонарушенная лесная территория», - сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года глава государства назначил Глеба Никитина руководителем рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы».

Напомним также, что Глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о реализации нацпроекта «Экология» на заседании коллегии Минприроды РФ, которое прошло в Москве 19 сентября под председательством главы ведомства Дмитрия Кобылкина

ИСТОЧНИК KP.RU