СЕГОДНЯ 17:28 2019-10-25T17:28:10+03:00

На эти цели в 2019 году выделено более 2 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней

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Около двух тысяч мест в ясельных группах создадут Нижегородской области до конца текущего года. Об этом заявил заместитель губернатора региона Андрей Гнеушев в ходе проверки готовности детского сада «Солнышко» в рабочем поселке Дальнее Константиново в пятницу, 25 октября.

По словам Гнеушева, в 2019 году должно быть завершено строительство девяти новых детских садов, что позволит создать почти две тысячи дополнительных для детей в возрасте до трех лет.

- На эти цели выделено более двух миллиардов рублей из бюджетов всех уровней, - добавил замгубернатора региона.

Как стало известно, детский сад «Солнышко» в рабочем поселке Дальнее Константиново готов уже на 90%: выполнены работы по устройству кровли, фасадов, канализации, монтаж окон, внутреннего водопровода и теплотрассы. Объект строится с 2018 года, а на данный момент в нем завершаются отделочные и электромонтажные работы, благоустройство территории.

Как уточнил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, в «Солнышке» есть четыре групповые комнаты, пищеблок, музыкально-спортивный зал и административно-хозяйственный блок. Для садика уже закуплено основное оборудование.

- Новинка этих яслей - смотровые окна в групповой для детей в возрасте от года до двух лет, которая позволяет следить за воспитанниками, - подчекнул Злобин.

В пресс-службе регионального правительства сообщили также, что строительство новых детских садов для детей ясельного возраста на территории Нижегородской области ведется с целью реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU