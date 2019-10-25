В Заксобрание внесен проект бюджета Нижегородской области 2020 года

СЕГОДНЯ 15:47 2019-10-25T15:51:01+03:00

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В Законодательное собрание Нижегородской области внесен проект регионального бюджета 2020 и планового периода 2021-2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба областного кабмина в пятницу, 25 октября.

Как говорится в сообщении, документы будут рассмотрены депутатами регионального парламента в течение 60 дней с момента их получения.

По словам председателя ЗСНО Евгения Лебедева, проект будет рассмотрен профильными комитетами

- Будет обсуждаться концепция законопроекта, а также одновременно с проектом закона прогноз социально-экономического развития региона, основные направления бюджетной и налоговой политики, формирование межбюджетных отношений, основные принципы и расчеты по взаимоотношениям областного бюджета и бюджетов муниципальных районов и городских округов, - пояснил Лебедев.

Согласно полученной информации, бюджет области на следующие три года сформирован бездефицитным. Его размер в 2020 году прогнозируется в объеме 182 миллиардов 164 миллионов рублей.

Предполагается, что областной бюджет на 2021 год должен составить 188 миллиардов 814 миллионов рублей, а на 2022 год - 191 миллиардов 43 миллионов рублей.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, бюджет будущего года будет социально-ориентированным. Пять миллиардов рублей планируется направить на развитие физической культуры и массового спорта, 1,1 миллиардов рублей – на борьбу с онкологическими заболеваниями, 4,2 миллиарда рублей - на реализацию программ «Оздоровление Волги» и «Чистая вода». Также в бюджете заложены средства на реконструкцию дорог по улице Циолковского, строительство транспортной развязки в районе деревни Ольгино, на реставрацию памятников культуры и на мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

- Мы второй год подряд формируем бездефицитную программу государственной гарантии оказания бесплатной медицинской помощи. В конечном счете – это наш вклад в здоровье нижегородцев. На национальные проекты сейчас заложено 25 миллиардов рублей средств, но мы будем работать над увеличением суммы ко второму чтению проекта федерального бюджета», - рассказал Глеб Никитин.

Напомним, что бюджет Нижегородской области 2019 года был увеличен на 1,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU