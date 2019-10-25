Руководство ЖК «Севастопольский» возместило выплату 47 млн рублей по НДС из бюджета
Руководство жилого комплекса «Севастопольский» возместило выплату 47 миллионов рублей по налогу на добавленную стоимость (НДС) из федерального бюджета. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области в пятницу, 24 октября.
Согласно информации следователей, во втором квартале 2016 года компания «Жилищный комплекс» Севастопольский» совершила данные незаконные действия при фиктивной продаже имущество ООО «Каменищенский карьер», которое на самом деле осталось в собственности этой организации.
Известно, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».
В настоящий момент в рамках следственных мероприятий в офисах и складских помещениях ООО «Жилищный комплекс» Севастопольский» проходят обыски. СК СКР также намерено найти способ возместить налоговую задолженность в бюджет.
Как сообщалось ранее, нижегородец предстал перед судом за мошенничество в размере 7,5 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU