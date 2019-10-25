2019-10-25T14:43:48+03:00
Происшествия

Руководство ЖК «Севастопольский» возместило выплату 47 млн рублей по НДС из бюджета

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере»
Валентин ШАРИКОВ
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Руководство жилого комплекса «Севастопольский» возместило выплату 47 миллионов рублей по налогу на добавленную стоимость (НДС) из федерального бюджета. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области в пятницу, 24 октября.

Согласно информации следователей, во втором квартале 2016 года компания «Жилищный комплекс» Севастопольский» совершила данные незаконные действия при фиктивной продаже имущество ООО «Каменищенский карьер», которое на самом деле осталось в собственности этой организации.

Известно, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

В настоящий момент в рамках следственных мероприятий в офисах и складских помещениях ООО «Жилищный комплекс» Севастопольский» проходят обыски. СК СКР также намерено найти способ возместить налоговую задолженность в бюджет.

Как сообщалось ранее, нижегородец предстал перед судом за мошенничество в размере 7,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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