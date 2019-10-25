Безработного нижегородца поймали с 20 пакетиками гашиша

СЕГОДНЯ 13:51 2019-10-25T13:51:12+03:00

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Жителя Канавинскогог района Нижегородской области задержали с 20 полимерными пакетиками, содержащих наркотическое вещество – гашиш. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области в пятницу, 25 октября.

Как говорится в сообщении, утром 16 октября текущего года безработный 24-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции. При досмотре выяснилось, что при себе у него были предназначенные для продажи пакетики с гашишом. Общий вес наркотического вещества составил 5,21 грамма.

Было также установлено, что гашиш нижегородец подготовил для создания закладок. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере».

- Прокуратурой Канавинского района был признано законным решение о возбуждении следственными органами полиции уголовного дела, - добавили в ведомстве.

Теперь наркодилеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее сообщалось, что более 1,5 килограммов наркотиков нашли у семейной пары в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU