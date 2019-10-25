Программу обновления муниципальных автопарков готовят в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 13:32 2019-10-25T13:32:58+03:00

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Программу обновления муниципальных автопарков на пять лет готовят в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Согласно поступившей информации, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области соберет информацию от городских автопредприятиях, после чего создаст программу по обновлению подвижного состава в последующие пять лет.

По словам министра транспорта региона Павла Саватаева, на текущий момент уже закуплено 17 новых автобусов для автопарка Арзамаса и планируется приобретение еще 52. А в Нижнем Новгороде уже до конца 2019 появятся еще 200 транспортных средств.

Павел Саватеев также напомнил, что в Нижегородской области проводится пересмотр способов компенсации перевозчикам расходов на перевозку льготников – уже сейчас увеличены расчетные ставки для определения суммы компенсации.

Ранее «КП» сообщала, что все перевозчики Нижегородской области подключатся к автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП) до конца 2019 года

ИСТОЧНИК KP.RU