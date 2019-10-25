Программу обновления муниципальных автопарков готовят в Нижегородской области
Программу обновления муниципальных автопарков на пять лет готовят в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.
Согласно поступившей информации, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области соберет информацию от городских автопредприятиях, после чего создаст программу по обновлению подвижного состава в последующие пять лет.
По словам министра транспорта региона Павла Саватаева, на текущий момент уже закуплено 17 новых автобусов для автопарка Арзамаса и планируется приобретение еще 52. А в Нижнем Новгороде уже до конца 2019 появятся еще 200 транспортных средств.
Павел Саватеев также напомнил, что в Нижегородской области проводится пересмотр способов компенсации перевозчикам расходов на перевозку льготников – уже сейчас увеличены расчетные ставки для определения суммы компенсации.
Ранее «КП» сообщала, что все перевозчики Нижегородской области подключатся к автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП) до конца 2019 года
ИСТОЧНИК KP.RU