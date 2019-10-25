2019-10-25T12:57:42+03:00
Общество

Нижегородское ГИБДД предупреждает об осложнении дорожной обстановки

Это связано прогнозируемыми с 28 октября резким похолоданием, дождями и снегом
Валентин ШАРИКОВ
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УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области предупреждает об осложнении дорожной обстановки. Об этом сообщили в пятницу, 25 октября.

Согласно полученной информации, с 28 октября из-за предполагаемого резкого ухудшения погодных условий и появления сильной гололедицы и накатов на дорогах региона прогнозируется осложнение дорожной обстановки.

- Госавтоинспекция рекомендует водителям при управлении транспортом соблюдать максимальную осторожность, выбирать безопасную скорость движения, дистанцию и интервал, - говорится в сообщении.

В ГИБДД также советуют неопытным водителям воздержаться от поездок на личных автомобилях в это время.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что нижегородцев ждут последние теплые выходные в конце октября. Температура воздуха составит +11..+14 в дневные часы 26-27 октября.Также ожидается небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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