Нижегородское ГИБДД предупреждает об осложнении дорожной обстановки

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-25T12:57:42+03:00

Это связано прогнозируемыми с 28 октября резким похолоданием, дождями и снегом

Изменить размер текста: A A

УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области предупреждает об осложнении дорожной обстановки. Об этом сообщили в пятницу, 25 октября.

Согласно полученной информации, с 28 октября из-за предполагаемого резкого ухудшения погодных условий и появления сильной гололедицы и накатов на дорогах региона прогнозируется осложнение дорожной обстановки.

- Госавтоинспекция рекомендует водителям при управлении транспортом соблюдать максимальную осторожность, выбирать безопасную скорость движения, дистанцию и интервал, - говорится в сообщении.

В ГИБДД также советуют неопытным водителям воздержаться от поездок на личных автомобилях в это время.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что нижегородцев ждут последние теплые выходные в конце октября. Температура воздуха составит +11..+14 в дневные часы 26-27 октября.Также ожидается небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU