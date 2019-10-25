Бюджет Нижегородской области 2019 года увеличен на 1,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-25T11:16:40+03:00

Размер дефицита стал больше на 400 млн рублей

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Бюджет Нижегородской области 2019 гоа увеличен на 1,5 миллиарда рублей. Соотвествующее решение было принято депутатами регионального Законодательного собрания на заседании в четверг, 24 октября.

Согласно внесенным в областной закон "О бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" изменениям, его расходы будут увеличены на 1,9 миллиарда рублей и составят 187,8 миллиарда рублей. Объем доходов вырастет на 1,5 миллиарда рублей и будет равен 176,4 миллиардов рублей. Размер дефицита бюджета 2019 года повысится на 400 миллионов рублей – теперь он будет составлять 11,4 миллиарда рублей.

Известно, что более 915 миллион рублей будут выделены из бюджета на защиту прав обманутых дольщиков Нижегородской области, в том числе на завершение строительства объектов на территории жилых комплексов «Новинки SmartCity» и «Окский берег», а также дома на улице Жукова в Нижнем Новгороде.

- Законодательное Собрание и правительство Нижегородской области уделяют серьезное внимание решению проблем обманутых дольщиков. Мы направляем на эти цели значительную часть поступивших в бюджет дополнительных налоговых доходов, - прокомментировал проект изменений в областной бюджет председатель регионального парламента Евгений Лебедев.

Напомним, что 23 октября были введены в эксплуатацию первые четыре дома ЖК «Новинки Smart City» в нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU