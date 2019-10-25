2019-10-25T09:39:18+03:00
Спорт

ХК «Торпедо» уступил московскому «Спартаку» со счетом 1:3

Нижегородцы смогли забить шайбу только в первом периоде
Валентин ШАРИКОВ
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Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» уступил московскому «Спартаку» со счетом 1:3. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Как известно, матч прошел в КРК «Нагорный» вечером в четверг, 24 октября. В первом периоде торпедовцы пошли в активную атаку, первая шайба игры была забита левым нападающим Кириллом Ураковым, перехватившим передачу Даниила Ильина. Итоге периода – 1:0 в пользу нижегородцев.

Во втором периоде игры москвичи получили возможность забить две шайбы, их автором стал нападающие\ «Спартака» Александр Хохлачев и Каспарс Даугавиньш. По итогам отрезка счет стал 1:2.

Сине-белым так и не удалось исправить свое положение в течение всего третьего периода встречи. Соперникам, наоборот, посчастливилось забить еще одну шайбу в пустые ворота нижегородцев, это сделал форвард гостей Робин Ганзл.

Отмечается, что следующие домашние матчи ХК «Торпедо» состоятся 29 и 31 октября.

Ранее «КП» сообщала, что нижегородский ХК «Торпедо» разгромил белорусский «Динамо» со счетом 6:0 в четверг, 17 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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