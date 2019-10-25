СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-25T09:10:28+03:00

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Последние теплые выходные ждут нижегородцев в конце октября, сообщают синоптики.

Температура воздуха составит +10...+11 днем и +10..+11 ночью в субботу, 26 октября. Скорость юго-западного ветра будет равна 5,9 м/с, влажность воздуха – 79%, а атмосферное давление – 752 мм ртутного столба. В дневные часы осадков не ожидается, а вот ночью может пройти небольшой дождь.

Воздух прогреется до +13..+14 днем и +9..+12 ночью в воскресенье, 27 октября. Утром, вечером и ночью возможны осадки в виде небольшого дождя. Атмосферное давление понизится до 743 мм ртутного столба, влажность воздуха – до 73%. Скорость юго-западного ветра составит 6,7 м/с.

Напомним, что в пятницу, 25 октября, в дневные часы столбики термометров поднимутся до +11..+12, а ночью – до +8. Скорость западного ветра, в среднем, составит 2,3 м/с, влажность воздуха – 76%, а атмосферное давление – 760 мм ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU