В Нижегородской области продлены льготы на оплату взносов на капремонт

СЕГОДНЯ 17:50 2019-10-24T17:50:34+03:00

Компенсация части выплат будет действовать в регионе еще три года

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В Нижегородской области продлены льготы на оплату взносов на капитальный ремонт. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, данное решение было принято депутатами регионального парламента на заседании в четверг, 24 октября

Как стало известно, были внесены изменения в закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области". Эти правки подразумевают, что соответствующие льготы будут действовать в регионе еще три года – до 31 декабря 2022 года.

Оплачивать лишь 50% взносов по капремонту могут неработающие собственники жилых помещений старше 70-ти лет, а нижегородцы от 80-ти лет избавлены от этого финансового бремени.

- Компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт проживающим в составе семьи, которая состоит только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I или II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70-ти лет - в размере 50%, а 80-ти лет - в размере 100%, - уточнили в ЗСНО.

Напомним, что на заседании 24 октября депутаты Заксобрания также приняли решение об увеличении выплата ведущим спортсменам Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU