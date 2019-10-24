Нижегородские МФЦ заработали 85 баллов в рейтинге за III квартал 2019 года

СЕГОДНЯ 17:35 2019-10-24T17:35:06+03:00

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Нижегородские многофункциональные центры заработали 85 баллов в рейтинге за III квартал 2019 года. Эти данные указаны в рейтинге Минэкономразвития по организации работы МФЦ страны.

Согласно имеющейся информации, ежеквартальный рейтинг можно разделить на три группы эффективности: в высокую попадают МФЦ, набравшие более 85 баллов, в средняя – имеющие 75-85 баллов, удовлетворительным считаются центры, заработавшие 55-75 баллов. Отмечается, что в прошлом году нижегородские многофункциональные центры набрали 92,72 балла и вошли в группу высокой эффективности.

Как уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области, этот рейтинг комплексно оценивает деятельность сети центров «Мои Документы»: выполнение требований действующего законодательства и соответствующих методических рекомендаций. Важными также являются показатели числа граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», число оказываемых в МФЦ услуг из обязательного перечня.

- В рейтинге учитывается использование регионами информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль» для оценки качества предоставления услуг в МФЦ, - говорится в сообщении.

Напомним, что на текущий момент в Нижегородской области работает 66 многофункциональных центра, перечень услуг которых постоянно расширяется в соответствии с запросами нижегородцев. С начала только текущего года жителям региона было оказано около двух миллионов услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU