Жительница Кстова осуждена условно за продажу «Волшебных бобов»
Жительница Кстова осуждена на три года условно за продажу «Волшебных бобов». Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области в четверг, 24 октября.
Согласно полученной информации, женщина незаконным путем купила через социальную сеть «Вконтакте» 60 блистеров с 540 таблетками препарата, который обещал снижение веса с целью дальнейшего распространения. Выяснилось, что так называемые «Волшебные бобы» содержат с своем составе сильнодействующее вещество - сибутрамин.
Как отметили в ведомстве, препарат «Волшебные бобы»не зарегистрирован в реестре лекарственный средств, которые разрешены к медицинскому применению на территории Российской Федерации.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».
Справка. Сибутрамин - это анорексигенное лекарственное средство, усиливающее чувство насыщения. Оно относится к группе препаратов для лечения ожирения и применяется при комплексной поддерживающей терапии больных с избыточной массой тела.
ИСТОЧНИК KP.RU