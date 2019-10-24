Жительница Кстова осуждена условно за продажу «Волшебных бобов»

СЕГОДНЯ 16:43 2019-10-24T16:46:26+03:00

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Жительница Кстова осуждена на три года условно за продажу «Волшебных бобов». Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области в четверг, 24 октября.

Согласно полученной информации, женщина незаконным путем купила через социальную сеть «Вконтакте» 60 блистеров с 540 таблетками препарата, который обещал снижение веса с целью дальнейшего распространения. Выяснилось, что так называемые «Волшебные бобы» содержат с своем составе сильнодействующее вещество - сибутрамин.

Как отметили в ведомстве, препарат «Волшебные бобы»не зарегистрирован в реестре лекарственный средств, которые разрешены к медицинскому применению на территории Российской Федерации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Справка. Сибутрамин - это анорексигенное лекарственное средство, усиливающее чувство насыщения. Оно относится к группе препаратов для лечения ожирения и применяется при комплексной поддерживающей терапии больных с избыточной массой тела.

ИСТОЧНИК KP.RU