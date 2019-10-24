2019-10-24T16:23:51+03:00
Происшествия

Женщина на «Опеле» сбила 83-летнюю нижегородку на пешеходном переходе

Пенсионерка госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Валентин ШАРИКОВ
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Женщина на «Опеле» сбила 83-летнюю нижегородку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области в четверг, 24 октября.

Как говорится в сообщении, происшествие случилось в 13 часов 13 минут в 23 октября на улице Ковалихинской в Нижегородском районе Нижнего Новгорода.

Вождения 35-летняя женщина, имеющая 16-летний опыт, сбила переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу старушку 1936-го года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пожилая женщина получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована.

Ранее «КП» сообщала, что пенсионерка ушибла голову во время резкого торможения троллейбуса в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Напомним также, что перевозимый без автокресла пятилетний мальчик пострадал в ДТП в Приокском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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