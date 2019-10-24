СЕГОДНЯ 14:48 2019-10-24T14:48:58+03:00

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Увеличены выплаты ведущим спортсменам Нижегородской области. Депутаты Заксобрания одобрили в двух чтениях проект изменений в закон «О мерах дополнительного материального обеспечения ведущих спортсменов и их тренеров» на заседании в четверг, 24 октября.

Согласно изменениям, единовременная выплата для занявших на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх первое место спортсменов увеличилась с 500 тысяч до трех миллионов рублей.

Получившим вторые места положено 2 миллиона рублей вместо прежних 400 тысяч рублей, а за третье место теперь выплатят 1 миллион рублей, а не 300 тысяч.

Победители чемпионатов мира будут вознаграждены выплатой в 500 тысяч за первое место (раньше было 60 тысяч), 300 тысяч рублей за второе место (вместо 48 тысяч) . Занявшие третьи места спортсмены получат 200 тысяч вместо прежних 42 тысяч.

Почти в три раза будут увеличены денежные вознаграждения и для завоевателей Кубка мира, почти в два – для призеров Кубка Европы.

По словам председателя регионального Законодательного собрания Евгения Лебедева, завоевавшие медали спортсмены должны получать поддержку со стороны государства.

- Выступать на крупных соревнованиях за свою страну – это большая честь, - почеркнул Лебедев.

Как сообщалось ранее, нижегородские спортсмены стали призерами всероссийских соревнований по прыжкам на батуте и двойном минитрампе. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 29 августа по 1 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU