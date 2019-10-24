Движение транспорта на участке улицы Косогорной прекращено
Движение транспорта на участке улицы Косогорной в Советском районе прекращено. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгороде в четверг, 24 октября.
Согласно имеющейся информации, проезд по участку от дома №20 по улице Косогорной до дома №8 на Светлогорском переулке запрещено до 22 часов 4 ноября текущего года. На данной территории проводятся ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.
В департаменте транспорта напоминают водителям, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.
Как сообщалось ранее, движение транспорта ограничено на участке улицы Зеленодольской в Канавинском районе Нижнего Новгорода до 31 октября.
Напомним также, что 24 октября с 7 до 22 часов перекрыт участок от дома №27 до дома №29 по проспекту Гагарина. Это связано с проведением проведения в Нижнем Новгороде хоккейного матча.
ИСТОЧНИК KP.RU