2019-10-24T13:19:38+03:00
Общество

Движение транспорта на участке улицы Косогорной прекращено

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на инженерных сетях
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: департамент транспорта администрации Нижнего НовгородаФото: департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода
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Движение транспорта на участке улицы Косогорной в Советском районе прекращено. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгороде в четверг, 24 октября.

Согласно имеющейся информации, проезд по участку от дома №20 по улице Косогорной до дома №8 на Светлогорском переулке запрещено до 22 часов 4 ноября текущего года. На данной территории проводятся ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.

В департаменте транспорта напоминают водителям, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Как сообщалось ранее, движение транспорта ограничено на участке улицы Зеленодольской в Канавинском районе Нижнего Новгорода до 31 октября.

Напомним также, что 24 октября с 7 до 22 часов перекрыт участок от дома №27 до дома №29 по проспекту Гагарина. Это связано с проведением проведения в Нижнем Новгороде хоккейного матча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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