2019-10-24T12:54:10+03:00
Происшествия

В Дзержинске разыскивают водителя автобуса, в котором упала 11-летняя девочка

Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу
Валентин ШАРИКОВ
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В Дзержинске разыскивают водителя автобуса, в котором упала 11-летняя девочка. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области в четверг, 24 октября.

Согласно полученной информации, инцидент произошел в 15 часов 55 минут на проспекте Циолковского. Неустановленный водитель неизвестного пока автобуса управлял транспортным средством так, что в находящаяся в его салоне девочка 2008 года рождения упала.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу, после чего была отпущена медиками.

Как сообщалось ранее, пенсионерка ушибла голову в троллейбусе в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Водитель транспортного средства резко затормозил, и пожилая женщина не смогла удержаться на месте в пассажирском салоне.

Кроме того, в Нижнем Новгороде разыскивается сбивший пешехода водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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