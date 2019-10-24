В Дзержинске разыскивают водителя автобуса, в котором упала 11-летняя девочка
В Дзержинске разыскивают водителя автобуса, в котором упала 11-летняя девочка. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области в четверг, 24 октября.
Согласно полученной информации, инцидент произошел в 15 часов 55 минут на проспекте Циолковского. Неустановленный водитель неизвестного пока автобуса управлял транспортным средством так, что в находящаяся в его салоне девочка 2008 года рождения упала.
Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу, после чего была отпущена медиками.
Как сообщалось ранее, пенсионерка ушибла голову в троллейбусе в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Водитель транспортного средства резко затормозил, и пожилая женщина не смогла удержаться на месте в пассажирском салоне.
Кроме того, в Нижнем Новгороде разыскивается сбивший пешехода водитель.
ИСТОЧНИК KP.RU