Виталий Мутко открыл Всероссийский конкурс благоустройства малых городов

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-24T13:04:29+03:00

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Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко дал старт новому Всероссийскому конкурсу благоустройства малых городов и исторических поселений. Как сообщает пресс-служба регионального кабмина, это произошло на одноименном Всероссийском форуме, который проходит на нижегородской ярмарке с 23 октября.

По словам Мутко, Нижний Новгород стал местом проведения мероприятия в связи с его динамичным развитием, созданием комфортной среды.

- В Нижнем Новгороде можно много чему поучиться и на что посмотреть. Захватывают также и планы по развитию города. Кроме того, в Нижегородской области уже есть победители конкурса по благоустройству малых городов. На форум также приехали представители 78 регионов – это около 750 человек из малых городов и поселений, - сказал замепредседателя Правительства РФ.

Отмечается, что на форуме работают полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров, глава Нижегородской области Глеб Никитин, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева, заместитель гендиректора Фонда развития моногородов Ольга Макаева, директор центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева, председатель ЗСНО Евгений Лебедев, а также представители региональных и муниципальных органов власти.

Как заметил полпред Игорь Комаров, на реализацию конкурса регионы ПФО получили более трех миллиардов рублей и федерального бюджета. Особое внимание будет уделено городам с маленькой численностью населения, инфраструктура которых, как правило, значительно уступает городской среде крупных агломераций.

- Такая поддержка является важным подспорьем для решения проблем городской неустроенности, которые накопились в маленьких поселениях за долгие годы. Конкурс станет важным инструментм для решения задачи по улучшению качества жизни путем создания комфортных условий проживания. Это и есть те стратегические национальные цели развития, которые обозначил Президент РФ, - сообщил Кормаров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин добавил в свою очередь, что два подобных конкурса, которые проводились в 2018-2019 годах, позволили региону получить почти 600 миллионов рублей. Не победившие в федеральном конкурсе Заявки будут поддержаны либо область, либо использованы в работе партнерами.

- Это очень серьезные финансовые вливания. Конкурс определенно стимулирует муниципалитеты готовить качественные заявки. Мы должны сделать так, чтобы уезжать из малых городов не хотелось. Я посещаю районы, вижу изменения, которые меняют настроения людей, - заключил Глеб Никитин.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко Виталий Мутко дал высокую оценку нижегородской электронной системе голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU