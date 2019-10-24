СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-24T11:44:56+03:00

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Увеличена частота рейсов «Нижний Новгород - Калининград». Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Стригино» в четверг, 24 октября.

Согласно полученной информации, авиакомпания «ЮВТ Аэро», осуществляющая полеты по данному направлению, готовит четыре дополнительных рейса.

Так, с 27 октября текущего года самолеты будут дополнительно отправляться в Калининград по пятницам в 22 часа и по воскресеньям - в 22 часа 30 минут. Рейсы отрабатывают канадские самолеты Bombardier CRJ-200. Воздушные судна рассчитаны на перевозку 50 человек.

Минимальная стоимость билета в одно направление составит порядка 5 тысяч 730 рублей. Подробное расписание рейсов можно найти на сайте нижегородского аэропорта.

Как сообщалось ранее, самолеты стали летать из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург ежедневно с 23 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU