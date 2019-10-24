«Бийский олеумный завод» присоединят к заводу им. Свердлова в Дзержинске

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-24T11:21:19+03:00

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«Бийский олеумный завод» в течение года присоединят к заводу им. Свердлова, который находится в Дзержинске Нижегородской области. Соответствующий Указ был подписан Президентом РФ.

Согласно документу, это сделано для повышения эффективности работы нижегородского предприятия.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 1 июня 2019 года Мощные взрывы на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области. В результате происшествия тогда пострадали 79 человек. Повреждения получили и расположенные рядом завод имени Свердлова – взрывная волна накрыла складские помещения предприятия.

Напомним также, что теперь для устранения последствий аварии на заводе «Кристалл» требуется не менее 70 миллионов рублей: с территории предприятия убирают взрывоопасные материалов и предметы.

Еще сообщалось , завод «Кристалл» был оштрафован более чем на 1 млн рублей за нарушения охраны труда.

ИСТОЧНИК KP.RU