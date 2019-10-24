2019-10-24T09:52:25+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде найден пропавший 19-летний Игорь Гудиев

Молодой человек жив
Валентин ШАРИКОВ
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В Нижнем Новгороде найден пропавший 19-летний Игорь Гудиев. Об этом сообщил в социальной сети поисково-спасательный отряд «Волонтер-НН».

Согласно сообщению, известно о местонахождении парня стало около 22 часов в среду, 23 октября. Молодой человек жив.

Напомним, что Игорь Гудиев не вернулся домой после занятий в колледже, который расположен на улице Энгельса, 21 октября и более двух суток не выходил на связь с родными и друзьями.

Ранее «КП» сообщала, что в Нижегородской области живым был найден пропавший 10-летний Матвей Масляков. Мальчика искали в Кулебаках больше двух дней.

Напомним также, что пропавшая в октябре в поселке Афонино Нижегородской области 13-летняя Кристина Кривоногова была найдена живой. Девочка пропала после окончания занятий в школе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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