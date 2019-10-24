БК «Нижний Новгород» обыграл немецкий «Брозе Бамберг»

СЕГОДНЯ 09:30 2019-10-24T09:32:27+03:00

Это первая победа нижегородцев в Лиге Чемпионов нового сезона Фото: БК Нижний Новгород

Это первая победа нижегородцев в Лиге Чемпионов нового сезона

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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл немецкий «Брозе Бамберг». Как сообщает пресс-служба БК «НН», прошедшая в среду, 23 октября, в Германии игра закончилась со счетом 73:58.

Сообщается, что первый отрезок матча завершился со счетом 17:26. Авторами дальних бросков стали Павел Антипов и Евгений Бабурин. Серию атак провел и защитник Брэндон Браун.

Во второй четверги игры нижегородцам, которые оказались намного быстрее соперников, оторваться от них с преимуществом в 22 очка. Счет по итогам второго отрезка – 22:46.

В ходе третьего отрезка БК «НН» получил несколько штрафных за фолы, и баскетболисты немецкой команды не пропустили эти мячи. Спасти ситуацию попытался Би Браун, который исполнил дальний бросок.

В финальная четверть встречи черно-белым все же удалось сохранить преимущество на площадке, и матч закончился со счетом 73:58.

В БК «НН» отмечаются также, что это была первая победа нижегородцев в Лиге Чемпионов нового сезона.

Напомним, что БК «Нижний Новгород» победил «Цмоки-Минск» со счетом 82:77.

ИСТОЧНИК KP.RU