БК «Нижний Новгород» обыграл немецкий «Брозе Бамберг»
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл немецкий «Брозе Бамберг». Как сообщает пресс-служба БК «НН», прошедшая в среду, 23 октября, в Германии игра закончилась со счетом 73:58.
Сообщается, что первый отрезок матча завершился со счетом 17:26. Авторами дальних бросков стали Павел Антипов и Евгений Бабурин. Серию атак провел и защитник Брэндон Браун.
Во второй четверги игры нижегородцам, которые оказались намного быстрее соперников, оторваться от них с преимуществом в 22 очка. Счет по итогам второго отрезка – 22:46.
В ходе третьего отрезка БК «НН» получил несколько штрафных за фолы, и баскетболисты немецкой команды не пропустили эти мячи. Спасти ситуацию попытался Би Браун, который исполнил дальний бросок.
В финальная четверть встречи черно-белым все же удалось сохранить преимущество на площадке, и матч закончился со счетом 73:58.
В БК «НН» отмечаются также, что это была первая победа нижегородцев в Лиге Чемпионов нового сезона.
Напомним, что БК «Нижний Новгород» победил «Цмоки-Минск» со счетом 82:77.
ИСТОЧНИК KP.RU