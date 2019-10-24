СЕГОДНЯ 09:13 2019-10-24T09:47:38+03:00

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Найден 10-летний Матвей Масляков, пропавший в Кулебаках. Об этом сообщает в группе в социальной сети поисково-спасательный центр «Рысь».

Сообщение о том, что ребенка нашли живым, появилось в ночь на четверг, 24 октября.

- Найден, жив. Все спасибо за помощь и распространение информации, - написали волонтера центра «Рысь».

Напомним, что Матвей Масляков пропал 21 октября. Мальчик вышел из своего дома в около 11.30 и не выходил на связь с родственниками более двух суток.

Сейчас в Нижнем Новгороде ищут 19-летнего Игоря Гудиева, который пропал в понедельник, 21 октября.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что пропавшая в Кстовском районе Кристина Кривоногова была найдена живой. Девочку стали искать после того, как она не вернулась из школы в поселке Афонино.

ИСТОЧНИК KP.RU