СЕГОДНЯ 16:57 2019-10-22T16:57:53+03:00

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«Поезда здоровья» продолжат работу в Нижегородской области до конца 2019 года. Соответствующее распоряжение было подписано губернатором региона Глебом Никитиным.

По словам Никитина, данный проект оказался востребованным в районах области – люди каждый раз ждут прибытия к ним такого поезда, а нижегородцев старше 65 лет к нему доставляют. А после обследования у специалистов в «Поезде здоровья» жители могут получить направление на прием к врачу или даже госпитализацию в медицинские учреждения районного центра и Нижнего Новгорода.

-Работа мобильных медицинских комплексов является очень важным элементом общерегиональной системы здравоохранения. Обследование на базе «Поездов здоровья» нередко становится для людей поводом для дальнейшего лечения, - рассказал губернатор.

Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, за шесть месяцев работы в 121 населенном пункте 45 районов Нижегородской области специалистами было обследовано около 18 тысяч пациентов, проведено более 35 тысяч консультаций.

-Было проведено 2 тысяч 87 консультаций педиатра, 1 тысяча 278 - хирурга, 1 тысяча 356 - стоматолога, 1 тысяча 533 - детского стоматолога. Консультации онколога получили 2 тысячи 263 пациента, гинеколога - 3 тысячи 454, эндокринолога - 4 тысячи 24, кардиолога - 4 тысячи 188, уролога - 1 тысяча 482 человек. У геронтолога, терапевта, пульмонолога, гастроэнтеролога проконсультировались 3 тысячи 785 пациентов, - говорится в сообщении.

Руководство «Поездов здоровья» подчеркнуло, что самими востребованными нижегородцев остаются консультации невролога и офтальмолога. А благодаря работе врачей в мобильных пунктах более чем у двух тысяч жителей региона были выявлены новые заболевания, у 217 человек нашли подозрение на злокачественную опухоль. На дополнительной обследование отправили 9 тысяч 299 человек, госпитализировали – 989 граждан.

Напомним, что «Поезда здоровья» начали курсировать по Нижнему Новгороду в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU