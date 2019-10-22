Дзержинский ДУК подозревают в уклонении от налогов

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-22T15:49:12+03:00

Компания ушла от более ста миллионов рублей налоговых выплат

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Дзержинскую домоуправляющую компанию подозревают в уклонении от выплаты налогов. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области во вторник, 22 октября.

Согласно опубликованной следователями информации, для того, чтобы избежать налоговых выплат, руководители ДУКА использовали схему дробления бизнеса на подконтрольные и взаимозависимые организации.

По информации СУ СКР, с 2017 по первый квартал 2018 года компания уклонилась от выплаты 102 миллионов 800 тысяч рублей налогов.

В текущий момент в рамках следственных мероприятий проводятся обыски в всех офисах организаций, изымаются необходимые документы. Возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от выплаты налогов в особо крупной размере».

Как сообщалось ранее, следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «ДК «Сормово», который подозревается в совершении преступления по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU