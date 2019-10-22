2019-10-22T15:49:12+03:00
Происшествия

Дзержинский ДУК подозревают в уклонении от налогов

Компания ушла от более ста миллионов рублей налоговых выплат
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дзержинскую домоуправляющую компанию подозревают в уклонении от выплаты налогов. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области во вторник, 22 октября.

Согласно опубликованной следователями информации, для того, чтобы избежать налоговых выплат, руководители ДУКА использовали схему дробления бизнеса на подконтрольные и взаимозависимые организации.

По информации СУ СКР, с 2017 по первый квартал 2018 года компания уклонилась от выплаты 102 миллионов 800 тысяч рублей налогов.

В текущий момент в рамках следственных мероприятий проводятся обыски в всех офисах организаций, изымаются необходимые документы. Возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от выплаты налогов в особо крупной размере».

Как сообщалось ранее, следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «ДК «Сормово», который подозревается в совершении преступления по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Болельщик пришел с картонным другом на матч БК "НН"- "Цмоки-Минск"
«Поезда здоровья» продолжат работу в Нижегородской области
Выдано разрешение на ввод первых четырех домов ЖК «Новинки Smart City»
Гулявшую по нижегородскому кремлю лисицу поймали и увезли в лес
Два подростка попали под колеса ВАЗа в Шахунье
Четыре ясельные группы появятся в детском саду №368 в Нижнем Новгороде
Движение транспорта ограничат на участке улицы Зеленодольской
Черные усачи завелись у предпринимателя в Выксе
Пятилетний мальчик пострадал в ДТП в Приокском районе
Первый субсидируемый рейс из Самары прибыл в Нижний Новгород
Нижегородский минздрав обязали обеспечить восьмилетнего мальчика лекарством
Велопешеходная дорожка появилась на набережной Гребного канала
Продавщицы меда обокрали пенсионерку в Нижнем Новгороде
Движение транспорта ограничат на участке проспекта Гагарина 24 октября
Площадка для воркаута открыта на улице Фруктовой в Нижнем Новгороде
В одном из 11 районов Нижегородской области могут построить космодром
Экскурсия для людей с ограниченными возможностями прошла в Арзамасе
Десять невостребованных остановок демонтируют в Нижегородской области
Владимир Панов проведет встречу с жителями Приокского района
Стоимость системы водоотведения для станции «Малиновая гряда» составит 478,7 млн рублей