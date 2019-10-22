СЕГОДНЯ 15:07 2019-10-22T15:11:34+03:00

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Гулявшую по нижегородскому кремлю лисицу поймали и увезли в лес. Об этом сообщает региональный комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира во вторник, 22 октября.

Согласно полученной информации, животное было поймано 8.30 утра сотрудниками ГБУ «Управление по благоустройству кремля». Осмотревшие лисицу ветеринары заболеваний у нее не обнаружили.

В госохотнадзоре пояснили, что лисы периодически забегают в населенные пункты, если их место обитания находится неподалеку, и не пугаются людей, так как нечувствительны к антропогенным стрессам.

- Случаев нападения лисы на людей или домашних животных не зафиксировано, - уточнили в ведомстве.

Тем не менее, дикие звери являются переносчиками множества опасных болезней. При обнаружении диких животных и птиц, которые, в том числе, могут находиться в бедственном положении, нижегородцам и гостям города необходимо незамедлительно набрать единый номер 112 или обратиться за помощью к профессионалам на круглосуточную линию «Зеленый телефон» по номеру 433-22-11.

Напомним, ранее «Комсомолка сообщала» о замеченной в центре Нижнего Новгорода лисе. Очевидец снял животное на камеру мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU