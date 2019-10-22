2019-10-22T14:41:12+03:00
Происшествия

Два подростка попали под колеса ВАЗа в Шахунье

Ребята шли в вечернее время по обочине без сопровождения взрослых
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Два подростка попали под колеса ВАЗа в Шахунье в понедельник, 21 октября. Об этом сообщили в отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как говорится в сообщении, молодой водитель отечественного автомобиля наехал на идущих по обочине юношу и девушку в районе 19 часов на улице Первомайской. Учащиеся колледжа шли без сопровождения взрослых.

В результате дорожно-транспортного средства пострадали и были госпитализированы в центральную районную больницу оба пешехода.

Напомним, что 21 октября в Нижнем Новгороде в результате столкновения автомобиля Datsun и МАЗа пострадал пятилетний мальчик, являвшийся пассажиром иномарки. Ребенка перевозили в машине без автокресла – он сидел на руках у своей матери.

Сообщалось также, что маленький ребенок получил травмы в массовой аварии в Канавинском районе Нижнего Новгорода 17 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Болельщик пришел с картонным другом на матч БК "НН"- "Цмоки-Минск"
«Поезда здоровья» продолжат работу в Нижегородской области
Выдано разрешение на ввод первых четырех домов ЖК «Новинки Smart City»
Дзержинский ДУК подозревают в уклонении от налогов
Гулявшую по нижегородскому кремлю лисицу поймали и увезли в лес
Четыре ясельные группы появятся в детском саду №368 в Нижнем Новгороде
Движение транспорта ограничат на участке улицы Зеленодольской
Черные усачи завелись у предпринимателя в Выксе
Пятилетний мальчик пострадал в ДТП в Приокском районе
Первый субсидируемый рейс из Самары прибыл в Нижний Новгород
Нижегородский минздрав обязали обеспечить восьмилетнего мальчика лекарством
Велопешеходная дорожка появилась на набережной Гребного канала
Продавщицы меда обокрали пенсионерку в Нижнем Новгороде
Движение транспорта ограничат на участке проспекта Гагарина 24 октября
Площадка для воркаута открыта на улице Фруктовой в Нижнем Новгороде
В одном из 11 районов Нижегородской области могут построить космодром
Экскурсия для людей с ограниченными возможностями прошла в Арзамасе
Десять невостребованных остановок демонтируют в Нижегородской области
Владимир Панов проведет встречу с жителями Приокского района
Стоимость системы водоотведения для станции «Малиновая гряда» составит 478,7 млн рублей