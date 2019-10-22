СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-22T14:41:12+03:00

Ребята шли в вечернее время по обочине без сопровождения взрослых

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Два подростка попали под колеса ВАЗа в Шахунье в понедельник, 21 октября. Об этом сообщили в отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как говорится в сообщении, молодой водитель отечественного автомобиля наехал на идущих по обочине юношу и девушку в районе 19 часов на улице Первомайской. Учащиеся колледжа шли без сопровождения взрослых.

В результате дорожно-транспортного средства пострадали и были госпитализированы в центральную районную больницу оба пешехода.

Напомним, что 21 октября в Нижнем Новгороде в результате столкновения автомобиля Datsun и МАЗа пострадал пятилетний мальчик, являвшийся пассажиром иномарки. Ребенка перевозили в машине без автокресла – он сидел на руках у своей матери.

Сообщалось также, что маленький ребенок получил травмы в массовой аварии в Канавинском районе Нижнего Новгорода 17 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU