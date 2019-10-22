СЕГОДНЯ 13:55 2019-10-22T15:55:15+03:00

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Четыре ясельные группы появятся в детском саду №368 в Нижнем Новгороде до конца 2019 года. Об этом сообщили в управлении по связям со СМИ городской администрации во вторник, 22 октября.

Согласно сообщению, в дошкольном учреждении строится новый корпус, который будет рассчитан на 60 мест для детей до трех лет. Площадь пристроя будет составлять 922,7 квадратных метров.

По словам проинспектировавшей ход строительных работ замглавы города Любови Сачковой, подрядчиком на их выполнение выступает ООО СК «Промстрой НН». Строители уже установили на территории садика шесть веранд, а сейчас завершают работы по возведению самого здания корпуса и заканчивают монтировать спортивную площадку.

- На территории детского сада появятся две спортивные площадки и 16 современных прогулочных веранд, - уточнила Любовь Сачкова.

Как добавил главный инженер ООО СК «Промстрой НН» Вадим Генералов, коробка нового корпуса выполнена из газосиликатного кирпича.

Напомним, что новый детский садик на 240 мест открылся 4 сентября 2019 года в поселке Новинки Богородского района Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU