СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-22T13:38:30+03:00

На данной территории будет проводиться ремонт канализации

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Движение транспорта ограничат на участке улицы Зеленодольской в Канавинском районе. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода во вторник, 22 октября.

Согласно полученной информации, из-за проведения ремонтных работ в канализации С 23 до 31 октября будет перекрыт дорожный участок от дома №40 на улице Зеленодольской до улицы Войкова.

В департаменте транспорта просят водителей быть внимательными, соблюдаться правило дорожного движения и следовать установленным дорожным знакам.

Как сообщалось ранее, 24 октября с 7 до 22 часов на участке от дома №27 до дома №29 по проспекту Гагарина будет ограничено движение транспорта из-за проведения хоккейного матча.

Напомним также, что движение на участке улицы Ковалихинской в Нижегородском районе ограничено с 8.00 12 октября до 22.00 11 ноября. Возле домов №33 и№26 будут проводиться ремонтные работы на инженерных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU