СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-22T12:15:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Пятилетний мальчик пострадал в ДТП в Приокском районе. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, происшествие случилось в 14.30 в понедельник, 21 октября.

Согласно сообщению, водитель автомобиля Datsun, не убедившись в безопасность маневра, врезался в МАЗ при перестроении на другую полосу на улице Центральной деревни Бешенцово. В иномарке перевозили ребенка без использования автокресла: мальчик находился на руках у своей матери.

В ГИБДД добавили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры Datsun: женщина 1975 года рождения и мальчик 2004 года рождения.

Ранее сообщалось, что 17 сентября 2019 года маленький ребенок получил травмы в массовой аварии в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Тогда 18-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» не выбрал безопасную дистанцию и врезался сначала в автомобиль «Лада Приора», а потом еще и в КамАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU